Gelsenkirchen (SID) - Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 verleiht Defensivspieler Dries Wouters auch in der kommenden Saison an den belgischen Erstligisten KV Mechelen. Der 25-Jährige, der bisher erst zwei Partien für Schalke absolviert hat, war bereits seit Januar an den Klub aus seinem Heimatland ausgeliehen.

"Gemeinsam mit Dries und seinem Berater sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass seine Chancen auf Einsatzzeiten in Mechelen besser stehen als auf Schalke", sagte Sportdirektor Rouven Schröder. Der Vertrag des Abwehrspielers bei Schalke läuft noch bis 2024.