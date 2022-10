Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim muss beim Gastspiel bei Aufsteiger Schalke 04 kurzfristig auf seinen Topstürmer Andrej Kramaric verzichten. Der 31-jährige Kroate, Rekordtorschütze der Kraichgauer, erlitt einen Schlag aufs Sprunggelenk. Für ihn startet der Franzose Georginio Rutter.

Ansonsten vertraut TSG-Trainer Andre Breitenreiter bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte auf dieselben zehn Spieler, die in der Vorwoche beim 1:2 gegen Werder Bremen von Beginn an dabei waren.