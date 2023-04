Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck vom Bundesligisten Borussia Dortmund hat das Mannschaftstraining am Dienstag nicht absolviert.

Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck vom Bundesligisten Borussia Dortmund hat das Mannschaftstraining am Dienstag nicht absolviert. Der 23-Jährige wurde am Samstagabend beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt in der 25. Minute mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt.

Bereits nach dem Länderspiel gegen Peru am 25. März klagte der Innenverteidiger über muskuläre Probleme. Damit droht Schlotterbeck für das kommende Ligaspiel am Freitag beim VfL Bochum (20.30 Uhr/DAZN) auszufallen.