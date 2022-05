Gelsenkirchen (SID) - Kuriosum bei Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04: Der Vertrag des Anfang März freigestellten Cheftrainers Dimitrios Grammozis verlängert sich aufgrund der Rückkehr ins Fußball-Oberhaus um eine Saison. "Ja, der Vertrag von Grammozis hat sich verlängert. Aber er ist auch Teil des Aufstiegsteams und ihm gebührt großer Dank", bestätigte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder bei Sky90.

Der neue Kontrakt von Grammozis hat eine Laufzeit bis 2023. Für den Coach hatte Schalke-Urgestein Mike Büskens die Verantwortung auf der Trainerbank übernommen und mit sieben Siegen in acht Spielen die Königsblauen wieder in Liga eins geführt. Am Samstag gab es das entscheidende 3:2 (0:2) gegen den FC St. Pauli.

Nach dem 3:4 gegen Hansa Rostock am 5. März hatte sich S04 zur Trennung von Grammozis entschlossen. Der Vertrag wäre eigentlich am Saisonende ausgelaufen, verlängerte sich aber nun durch den Aufstieg um eine weitere Saison.