Gelsenkirchen (SID) - Für Sportdirektor Rouven Schröder ist Simon Terodde nicht nur wegen seiner Tore der Schlüsselspieler beim Fußball-Zweitligisten Schalke 04. "Er gibt dir unheimlich viel Professionalität, Menschlichkeit und Führung. Er zieht das ganze Schiff", sagte Schröder im kicker meets DAZN Podcast.

Terodde hat zudem schon 24 Saisontore auf dem Konto. "In der 2. Liga ist es elementar, dass man vorne einen Stürmer drin hat, der eine gewisse Aura und seine Leistungen auch schon bewiesen hat", sagte Schröder.

Schalke steht vor der Rückkehr in die Bundesliga. Den nächsten Schritt will der Spitzenreiter am Samstag (13.30 Uhr/Sky) im Topspiel gegen den Tabellenzweiten Werder Bremen machen. "Werder Bremen hat hohe Qualität und das gleiche Ziel wie wir. Es geht nicht darum, jetzt zu sagen, dass wir danach noch da und dort spielen, oder den Tabellenrechner einzuschalten. Es kommt sowieso meistens anders", sagte Schröder.