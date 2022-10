Leipzig (SID) - Torhüter Peter Gulacsi von DFB-Pokalsieger RB Leipzig ist nach seinem Kreuzbandriss erfolgreich am rechten Knie operiert worden. Dies bestätigte der Kapitän der Sachsen am Montag. Der Eingriff sei am Sonntag in Innsbruck erfolgt.

"Das ist natürlich ein schwieriger Moment in meiner Karriere, aber ich glaube, dass darin auch eine Chance liegt", schrieb der Ungar Gulacsi bei Instagram: "Ich werde jeden Tag hart arbeiten, um noch besser und stärker zurückzukehren."

Er konzentriere sich "voll auf die Genesung und werde alles tun, um so schnell wie möglich wieder bei der Mannschaft zu sein", fügte der 32-Jährige hinzu.

Gulacsi hatte die schwere Verletzung am Mittwoch in der Champions League gegen Celtic Glasgow (3:1) erlitten. Als kurzfristigen Ersatz verpflichtete RB am Sonntag den zuletzt vereinslosen norwegischen Torwart Örjan Nyland, der einen Vertrag bis Saisonende erhielt.