München (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München ist auf der Suche nach einem geeigneten Chef für das Abwehrzentrum offenbar fündig geworden. Wie Sky berichtet, arbeitet Sportvorstand Hasan Salihamidzic an der Verpflichtung des niederländischen Nationalspielers Matthijs de Ligt von Juventus Turin.

Der 22 Jahre alte Innenverteidiger soll nach München wechseln wollen, für einen Transfer müssten die Bayern aber wohl tief in die Tasche greifen. De Ligt hat in Turin noch einen Vertrag bis 2024, Juventus soll erst ab einer Ablösesumme von 80 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Auch der FC Chelsea von Teammanager Thomas Tuchel soll Interesse an dem Niederländer zeigen.

Nach dem ablösefreien Abgang von Niklas Süle zum Rivalen Borussia Dortmund sucht Trainer Julian Nagelsmann nach einem neuen Abwehrchef. In München würde de Ligt auf seinen Landsmann Ryan Gravenberch treffen, den der Rekordmeister neben Star-Verpflichtung Sadio Mane und dem Marokkaner Noussair Mazraoui bereits als Neuzugang für die neue Saison vorgestellt hat.