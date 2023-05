Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka von Bayern München hat seine harte Medienkritik nach dem Sieg gegen Hertha BSC (2:0) zurückgenommen. "Meine Aussage nach dem Spiel war in der Form undifferenziert und so nicht richtig", sagte der Mittelfeldspieler am Montag der Bild-Zeitung: "Emotion und Wut nach dem Spiel packen auch mich."

Am Sonntag hatte Goretzka noch erklärt, Bayern-Spieler würden "medial komplett kaputt gemacht". Er bezog dies nicht in erster Linie auf sich selbst, sondern betonte, Mitspieler stünden "stärker im Feuer" und müssten "viel einstecken".

Nun hofft er auf weniger starke Ausschläge in der Bewertung. "Es wäre schön, wenn wir bei allem vielleicht etwas weniger übertreiben – im Positiven wie im Negativen", sagte Goretzka.