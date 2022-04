Im Kellerduell zwischen Arminia Bielefeld und Hertha BSC am Samstag ist der Ausgang für den Sportwettenanbieter bwin völlig offen.

Köln (SID) - Im Kellerduell zwischen Arminia Bielefeld und Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist der Ausgang für den Sportwettenanbieter bwin völlig offen. Bei einem Sieg der Arminia zahlt das Unternehmen das 2,60-fache des Einsatzes zurück. Die Quote für den dritten Hertha-Sieg in Folge liegt bei 2,80.

Der VfB Stuttgart, derzeit auf dem Relegationsplatz, geht mit einer Quote von 2,05 hingegen als leichter Außenseiter in das Duell mit dem VfL Wolfsburg (3,40).

Union Berlin und der 1. FC Köln kämpfen unterdessen im Fernduell um die internationalen Plätze. Während Union (1,28) mit Greuther Fürth (11,50) einen vermeintlich leichten Gegner erwartet, sind die Geißböcke mit einer Quote von 2,45 nur leichter Favorit beim FC Augsburg (Quote 2,75).