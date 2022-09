Köln (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund geht als leichter Favorit ins Duell mit seinem Ex-Trainer Marco Rose. Gewinnt der BVB am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Roses neuem Team RB Leipzig, zahlt der Sportwettenanbieter bwin das 2,37-fache des Einsatzes zurück. RB ist mit einer Siegquote von 2,70 notiert. Rose ist am Donnerstag als Nachfolger des am Mittwoch entlassenen Domenico Tedesco vorgestellt worden.

Klare Verhältnisse sieht der Wettanbieter beim Spiel von Rekordmeister Bayern München gegen den VfB Stuttgart. Ein Sieg der Bayern gibt nur das 1,14-fache des Einsatzes - ein Coup des Außenseiters dagegen das 20-fache.