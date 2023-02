Dortmund, Frankfurt und Freiburg befinden sich in Teil zwei des DFB-Pokal-Achtelfinales laut Sportwettenanbieter bwin in der Favoritenrolle.

Köln (SID) - Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg befinden sich am Dienstag und Mittwoch in Teil zwei des DFB-Pokal-Achtelfinales laut Sportwettenanbieter bwin in der Favoritenrolle.

Dass die Eintracht (Siegquote 1,53) am Dienstag im Hessenduell gegen Darmstadt 98 ausscheidet, hält der Buchmacher mit einer Quote von 5,75 für den Zweitliga-Spitzenreiter für unwahrscheinlich.

Der BVB geht am Mittwoch ins Nachbarschaftsduell mit dem zuletzt siegreichen Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum (Quote 4,20) mit einer Quote von 1,72 ebenfalls als klarer Favorit auf den Einzug ins Viertelfinale.

Größter Außenseiter unter den noch verbliebenen Zweitligisten ist der SV Sandhausen. Werfen die Kurpfälzer den zuletzt in der Bundesliga strauchelnden Vorjahresfinalisten SC Freiburg (Quote 1,53) aus dem Pokal, zahlt der Sportwettenanbieter das 5,75-Fache des Einsatzes zurück.

In einem Duell auf Augenhöhe treffen der 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf aufeinander. Beide Zweitligisten sind mit einer Siegquote von 2,60 notiert.