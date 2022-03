Köln (SID) - Neuer Trainer, neuer Schwung? Auch mit Felix Magath bleibt Hertha BSC am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Champions-League-Aspirant TSG Hoffenheim Außenseiter. Sportwettenanbieter bwin zahlt bei einem Sieg der Berliner, die als Vorletzter verzweifelt gegen den Abstieg kämpfen, das 4,10-Fache des Einsatzes aus. Ein weiterer Erfolg der TSG in der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist mit der Quote 1,75 notiert.

Zum Auftakt des Spieltages am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) spielen der VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach um weitere Punkte für den Klassenerhalt. Die Elf vom Niederrhein (2,30) ist für bwin nach dem Sieg gegen die Hertha am vergangenen Wochenende leichter Favorit bei den heimstarken Bochumern (3,00).

An der Spitze erwartet der Sportwettenanbieter trotz der jüngsten Punktverluste des Rekordmeisters Bayern München keine Veränderungen. Der Titelverteidiger (1,18) sollte sich am Samstag (20.30 Uhr/Sky) gegen Union Berlin (14,50) keinen Ausrutscher leisten. Verfolger Borussia Dortmund (1,90) geht beim 1. FC Köln (3,50) selbstbewusst und favorisiert in die Sonntagspartie (19.30 Uhr/DAZN).