Köln (SID) - Der Sportwettenanbieter bwin sieht für die Bundesliga-Überraschungsteams Union Berlin und den SC Freiburg auch beim Europapokal-Auftakt gute Chancen. Für einen Sieg der Berliner gegen Royale Union St. Gilloise aus Belgien zahlt das Unternehmen am Donnerstag mit Quote 1,55 aus, Freiburg geht sogar mit der Quote 1,39 in sein Europa-League-Heimspiel gegen Qarabag Agdam (Aserbaidschan).

Favoriten auf den Titel sind für bwin allerdings Manchester United und der FC Arsenal (beide 6,50). Union ist mit 41:1 notiert, Freiburg mit 51:1.