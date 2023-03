Gelsenkirchen (SID) - Schalke 04 muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga vorerst auf den Japaner Soichiro Kozuki verzichten. Wie der Klub am Montag mitteilte, muss sich der 22 Jahre alte Flügelspieler am Dienstag einer Operation am Sprunggelenk unterziehen. "Für den Spieler und uns ist das langfristig der beste Weg", sagte Gerald Asamoah, Leiter der Lizenzspielerabteilung bei Königsblau.

Kozuki hatte sich vor rund drei Wochen im Training verletzt. "Wir hatten zunächst die Hoffnung, dass er schnell zurückkommen kann, aber er war trotz kompletter Trainingsintegration nie ganz schmerzfrei", sagte Asamoah: "Deshalb haben wir weitere Untersuchungen durchgeführt und uns schlussendlich gemeinsam für eine Operation entschieden."