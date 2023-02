Bremen (SID) - Der zu Wochenbeginn vom VfL Wolfsburg an den Bundesliga-Rivalen Werder Bremen ausgeliehene Mittelfeldspieler Maximilian Philipp muss möglicherweise länger als erwartet auf seinen ersten Einsatz für die Hanseaten warten.

Der 28-Jährige erlitt im Training eine Verletzung am Sprunggelenk. "Wir werden am Samstag entscheiden, ob ein Einsatz sinnvoll erscheint", sagte Werder-Trainer Ole Werner am Freitag. Der Aufsteiger muss am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim VfB Stuttgart antreten.