Hamburg (SID) - Der FC St. Pauli geht trotz der großen Personalsorgen angriffslustig ins Spitzenspiel bei Schalke 04. "Ich habe die Mannschaft sehr aufgeräumt, positiv und tatenlustig wahrgenommen", sagte Trainer Timo Schultz vor dem Auftritt des Tabellenfünften beim Spitzenreiter der 2. Bundesliga am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky): "Wir freuen uns auf Schalke und sind uns sicher, dass wir den einen oder anderen überraschen werden."

Während Schalke im Aufstiegsrennen alles in der eigenen Hand hat und bei Patzern der Konkurrenz schon am kommenden Wochenende durch sein könnte, sind die Chancen der Kiezkicker durch einen Corona-Ausbruch mitten im Saisonfinale gesunken. Neun positive Fälle vermeldeten die Hamburger am vergangenen Sonntag, hinzu kam ein Mitarbeiter aus dem nahen Teamumfeld.

"Wir müssen schauen, wie die Jungs drauf sind und wen wir vielleicht noch ins Training einbauen können", sagte Schultz: "Wir werden uns ganz bestimmt nicht verstecken. Ich bin überzeugt von der Mannschaft und kann mir gut vorstellen, dass wir gewinnen."