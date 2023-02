Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hat vor dem Spiel bei Borussia Dortmund eine klare Erwartungshaltung an seine Profis.

Freiburg (SID) - Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hat vor dem Spiel am Samstag bei Borussia Dortmund (15.30 Uhr/Sky) eine klare Erwartungshaltung an seine Profis. "Wir wollen Dortmund die Stirn bieten. Wir haben keine Angst. Wir kicken - wir sind nicht auf der Flucht vor irgendwas", sagte der 57-Jährige am Donnerstag: "Sehr wichtig wird sein, dass wir klar im Kopf sind, dass wir Präsenz zeigen, dass wir uns nicht verstecken und dass wir mutig sind."

In Dortmund trifft der Tabellenvierte auf den punktgleichen Fünften. Beide Mannschaften liegen drei Zähler hinter Spitzenreiter Bayern München. Unter der Regie von Erfolgscoach Streich hat der Sport-Club beim BVB bisher noch nie gewonnen und nur einen Punkt in zehn Partien geholt.

"Das nervt mich sehr. Aber ich bin nicht vollständig verzweifelt", kommentierte Streich die schwache Bilanz: "Schlechter kann es statistisch ja kaum werden."

Immerhin kann der Trainer personell aus dem Vollen schöpfen - was ihm allerdings auch Sorgen bereitet: "Die Entscheidungsfindungen sind schwierig. Das beschäftigt mich."