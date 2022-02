Freiburg (SID) - Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg betrachtet den Angriff Russlands auf die Ukraine mit großer Sorge. "Das ist hochgefährlich und total schlimm für die Menschen in der Ukraine", sagte der 56-Jährige vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Es ist eine Katastrophe, was da passiert. Extrem schwierig für die Entscheidungsträger, was für Maßnahmen man da trifft. Es ist ein Pulverfass."

Schon "die ganze Propaganda" Russlands in den vergangenen Wochen habe "nichts Gutes erahnen lassen", führte Streich aus. Zwischen den beiden Staaten sei "seit dem Zweiten Weltkrieg diplomatisch nicht alles richtig gemacht" worden. Deshalb schwele dieser Konflikt auch schon als "längeres Thema". Und doch habe ihn der vollzogene Angriff auf die Ukraine nun doch überrascht, erklärte der dienstälteste Trainer der Liga.