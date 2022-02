Stuttgart (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hofft im Abstiegskampf auf die Rückkehr von Torjäger Sasa Kalajdzic. Der Stürmer stieg am Freitag wieder ins Mannschaftstraining ein. "Wir müssen schauen, ob seine Wade reagiert", sagte Trainer Pellegrino Matarazzo vor der wichtigen Partie gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Kalajdzic hatte aufgrund eines Blutergusses in der Wade beim 2:4 in Leverkusen gefehlt.

Waldemar Anton und Omar Marmoush stehen nach überstandener Corona-Infektion wieder zur Verfügung. Dagegen fehlen Enzo Millot, Tanguy Coulibaly und Daniel Didavi nach positiven Corona-Tests.

Die Schwaben befinden sich nach sieben Spielen ohne Sieg auf Tabellenplatz 17 in akuter Abstiegsgefahr. Auf den Relegationsplatz hat der VfB bereits vier Punkte Rückstand.

Bochum komme dagegen nach dem 4:2 gegen Bayern München "mit einer extrem breiten Brust", so Matarazzo: "Es ist immer unangenehm, gegen sie zu spielen. Es liegt an uns, die Fans mit unserer Leistung und einem leidenschaftlichen Fußball mitzureißen." Der VfB darf am Samstag 25.000 Zuschauer empfangen.