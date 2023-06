Nach dem Klassenerhalt in der Relegation schraubt Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart weiter am Kader für die kommende Spielzeit.

Nach dem Klassenerhalt in der Relegation schraubt Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart weiter am Kader für die kommende Spielzeit. Nicht mit dabei sein werden Tiago Tomas, Tanguy Coulibaly und Antonis Aidonis. Während die auslaufenden Verträge von Rechtsaußen Coulibaly und Innenverteidiger Aidonis nicht verlängert wurden, ließen die Schwaben die vorhandene Kaufoption bei Mittelstürmer Tomas verstreichen. Das teilte der VfB am Donnerstag mit.

"Wir haben uns entschieden, die vereinbarte Kaufoption für Tiago nicht zu aktivieren", sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: "Das hat in erster Linie finanzielle Hintergründe. Aus sportlicher Hinsicht war Tiago ein sehr wichtiger Spieler für uns, der in den vergangenen beiden Spielzeiten mit seinen Leistungen jeweils einen großen Anteil daran hatte, dass der VfB die Klasse halten konnte."

Der 20-jährige Portugiese, der im Januar 2022 auf Leihbasis von Sporting Lissabon nach Stuttgart gekommen war, wird mit Ligakonkurrent VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht. In 47 Pflichtspielen für den VfB erzielte Tomas acht Tore und verteilte vier Assists.

Coulibaly (22) war im Sommer 2019 aus der Nachwuchsakademie von Paris St. Germain an den Neckar gewechselt und bestritt insgesamt 74 Pflichtspiele (sechs Tore, drei Assists). Aidonis (22) lief zweimal in der Bundesliga auf.