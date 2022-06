Stuttgart (SID) - Innenverteidiger Matej Maglica wird nicht zum Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart zurückkehren. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, zog der FC St. Gallen eine entsprechende Kaufoption für den Kroaten.

Maglica war im Januar auf Leihbasis in die Schweiz gewechselt, in der Rückrunde kam er dort auf 16 Einsätze. Für Stuttgart lief der 23-Jährige einmal in der Bundesliga und in 40 Spielen für die U21 auf.