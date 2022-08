Luca Pfeiffer vom VfB Stuttgart ist vom Sportgericht des DFB nach seiner Roten Karte am Sonntag in Köln für drei Spiele gesperrt worden.

Frankfurt am Main (SID) - Luca Pfeiffer vom Bundesligisten VfB Stuttgart ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach seiner Roten Karte am Sonntag in Köln (0:0) wegen rohen Spiels für drei Spiele gesperrt worden. Das Urteil ist rechtskräftig. Pfeiffer war in der 56. Minute von Schiedsrichter Harm Osmers (Hannover) des Feldes verwiesen worden.