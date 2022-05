Werder Bremen seinen Fans via Twitter die für eine Krankschreibung erforderliche offizielle "Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung" ins Netz gestellt.

Bremen (SID) - Gelber Schein zum Blaumachen: Am Tag nach der Bundesliga-Rückkehr hat Werder Bremen seinen Fans via Twitter die für eine Krankschreibung erforderliche offizielle "Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung" zum Ausdrucken und Ausfüllen ins Netz gestellt. Die Hanseaten hatten am Sonntag die noch letzten fehlenden Punkte zum Aufstieg durch einen 2:0-Erfolg gegen Jahn Regensburg geholt

"Wir ham' da was für euch", hieß es in einem kurzen begleitenden Statement. Die Werder-Mitarbeiter gingen mit "gutem" Beispiel voran, die Geschäftsstelle blieb am Montag unbesetzt. Plausible Erklärung: "Geschlossen wegen gestern."