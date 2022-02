Trainer Bo Svensson hat Neuzugang Delano Burgzorg für seine Premiere beim Bundesligisten FSV Mainz 05 gleich einen Startelfplatz in Aussicht gestellt.

Mainz (SID) - Trainer Bo Svensson hat Neuzugang Delano Burgzorg für seine Premiere beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 gleich einen Startelfplatz in Aussicht gestellt. "Ich traue ihm viel zu, er kann uns viel helfen", sagte Svensson vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Das einzige Problem sei, dass der Offensivspieler erst eine Woche mit dem Team trainiert habe und die Abläufe deshalb noch nicht perfekt kenne.

Es gebe bei den Rheinhessen "keinen ähnlichen Spielertypen". Burgzorg bringe "eine Mischung aus Sachen, die wir nicht haben", führte Svensson aus: "So einen Eins-gegen-Eins-Spieler hatten wir nicht im Kader. Dazu ist er ziemlich groß und hat Tempo." Neben dem Wintertransfer von Heracles Almelo könnten auch die zuletzt verletzt fehlenden Dominik Kohr, Adam Szalai, Marcus Ingvartsen und Niklas Tauer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in den Kader rücken.

Gegen Hoffenheim erwartet Svensson eine "harte Aufgabe. Sie spielen eine gute Saison. Da rollt eine Menge individuelle Qualität auf uns zu", sagte der Däne. Dennoch wolle seine Mannschaft "ein mutiges Fußballspiel anbieten mit viel Tempo."