München (SID) - Die Fußballerinnen von Bayern München müssen im Saison-Endspurt auf Nationalspielerin Linda Dallmann verzichten. Wie der Vizemeister bekannt gab, hat sich die 28-Jährige beim Sieg im DFB-Pokal-Viertelfinale am Dienstag bei der TSG Hoffenheim (2:0) einen Riss der linken, vorderen Syndesmose zugezogen. Die Mittelfeldspielerin soll am Freitag operiert werden.

Ob Dallmann bei der kommenden Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) Teil des DFB-Teams sein kann, ist noch unklar. Die Vize-Europameisterinnen starten am 24. Juli gegen Marokko in das Turnier.