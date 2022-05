Köln (SID) - Der 1. FC Köln wird sich kurz vor dem Pflichtspielauftakt mit einem Fußball-Schwergewicht messen. Im Rahmen des Telekom Cups trifft der Conference-League-Teilnehmer am 16. Juli (19.00 Uhr/MagentaSport) auf den italienischen Meister AC Mailand. Rund zwei Wochen später startet das Team von Cheftrainer Steffen Baumgart in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitligisten Jahn Regensburg in die neue Spielzeit.

Die Partie gegen den dreimaligen Champions-League-Sieger wird im Rahmen der Technologiepartnerschaft zwischen dem Klub und der Telekom realisiert. Das Telekommunikationsunternehmen aus Bonn kündigte an, dem Fernsehzuschauer ein "völlig neues Erlebnis" zu bieten und unter anderem FC-Profis auf dem Spielfeld zu verkabeln. Zudem sollen neue Perspektiven mittels innovativer Kameratechnologie gezeigt werden.