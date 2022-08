Mainz (SID) - Torjäger Simon Terodde vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 hat seine Chancen auf eine Nominierung für die WM im Winter in Katar mit einem Augenzwinkern eingeordnet. "Ich habe viel geleistet in der 2. Liga, aber wir sprechen dann über Weltklasse", sagte er im Aktuellen Sportstudio des ZDF: "Wenn am Ende noch einer gebraucht wird, der in der 85. Minute das Ding irgendwie reinköpfen soll, dann bin ich gerne dabei. Aber für die K.o.-Spiele mit Elfmeterschießen habe ich mich heute leider nicht qualifiziert."

Beim 0:0 der Schalker beim VfL Wolfsburg am Samstag hatte Terodde zwei Elfmeter vergeben. Daher sei er "verantwortlich, dass wir nicht gewonnen haben", sagte der 34-Jährige, der mit 172 Toren Rekordschütze der 2. Bundesliga ist.

In der vergangenen Saison hatte Terodde die Schalker mit 30 Toren zum Aufstieg geschossen - in der Bundesliga steht er aktuell bei zehn Treffern in 61 Spielen.

Im Mai hatte Bundestrainer Hansi Flick Terodde durchaus Hoffnungen auf eine WM-Nominierung gemacht. "Wenn er gut performt und seine Tore macht, sind alle Türen offen", sagte er: "Es ist herausragend, wie er die letzten Jahre die Tore macht. Er hat eine gute Quote."