Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim haben den Anschluss an die Bundesliga-Tabellenspitze gehalten.

Frankfurt am Main (SID) - Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim haben den Anschluss an die Bundesliga-Tabellenspitze gehalten. Durch das 2:1 (2:0) gegen die SGS Essen festigten die Kraichgauerinnen Rang drei und bleiben mit drei Zählern Rückstand in Schlagdistanz zu Tabellenführer Bayern München.

Jana Feldkamp (5.) und Sarai Linder (40.) trafen zum Sieg. Essens Estelle Laurier (67.) gelang nur noch der Anschlusstreffer.

Die Münchenerinnen hatten die Tabellenführung durch das 3:0 (1:0) am Samstag beim SC Freiburg übernommen. Die Bayern-Frauen stehen mit zwei Punkten und einem Spiel mehr vor dem VfL Wolfsburg. Die Partie der Wölfinnen an diesem Wochenende war wegen eines Corona-Ausbruchs beim SC Sand abgesagt worden.