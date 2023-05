Der kroatische Fußball-Nationalspieler Andrej Kramaric stand seit dem Beginn seines Engagements beim Bundesligisten TSG Hoffenheim im Januar 2016 mehrfach vor einem Wechsel zu Rekordmeister Bayern München. "Es gab in den vergangenen Jahren auch zwei-, dreimal konkrete Gespräche mit dem FC Bayern. Aber am Ende bin ich immer in Hoffenheim geblieben und hier glücklich", sagte der 31 Jahre alte Angreifer in der neuesten Ausgabe des TSG-Klubmagazins Spielfeld.

Der Hoffenheimer Rekordtorjäger, der mit seinem Klub nach wie vor vom Abstieg bedroht wird, war mehrmals als "Backup" für den früheren Münchner Starstürmer Robert Lewandowski im Gespräch.