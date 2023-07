Trainer Thomas Tuchel von Bayern München traut seinem Schützling Leroy Sane Großes zu. "Leroy hat alle Möglichkeiten, vor allem auch körperlich, die Liga und die Gegner zu dominieren", sagte der Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters über den Offensivspieler.

Sane kommt in 133 Pflichtspielen für den FC Bayern seit seinem Wechsel an die Isar 2020 auf 38 Tore und 37 Vorlagen. Für Manchester City war er zuvor in 135 Partien 39-mal erfolgreich und hatte 46 Treffer aufgelegt. Der 27-Jährige steht wegen seines Phlegmas immer wieder in der Kritik.

Angesprochen auf mögliches Verbesserungspotenzial beim 53-maligen Nationalspieler (elf Tore) sagte Tuchel bestimmt: "Da gibt's auf jeden Fall was draufzulegen. Es liegt nur an ihm."