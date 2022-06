Bundesligist Union Berlin bezieht sein Sommer-Trainingslager auch in diesem Jahr in Österreich.

Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Union Berlin bezieht sein Sommer-Trainingslager auch in diesem Jahr in Österreich. Der Europa-League-Starter wird sich in Neukirchen am Großvenediger zehn Tage lang auf die Saison 2021/22 vorbereiten. Terminiert wurde das Trainingslager im Salzburger Land vom 11. bis 20. Juli.

Trainiert werden soll auf den Plätzen des USC Neukirchen. Am 15. und 16. Juli will das Team von Trainer Urs Fischer auch zwei Testspiele bestreiten. Die Gegner und genauen Spielorte stehen noch nicht fest.