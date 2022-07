Cheftrainer Urs Fischer fehlt am Samstag auf der Pressekonferenz von Fußball-Bundesligist Union Berlin vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal.

Berlin (SID) - Cheftrainer Urs Fischer musste sich am Samstag auf der Pressekonferenz von Fußball-Bundesligist Union Berlin vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal am Montag (18.00 Uhr/Sky) beim Chemnitzer FC durch seinen Assistenten Markus Hoffmann vertreten lassen. Der Schweizer Fußballlehrer klagte über Rückenprobleme, hofft aber, am Montag seine Mannschaft wieder betreuen zu können. Dies gaben die Köpenicker bekannt.