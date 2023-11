Für Trainer Urs Fischer von Fußball-Bundesligist Union Berlin ist Bayer Leverkusen die derzeit "beste Mannschaft" der Liga. Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) müssen die Köpenicker in der BayArena antreten.

"Sie wirken sehr eingespielt, souverän und stabil und suchen immer wieder spielerische Lösungen. In der Offensive bringen sie viel individuelle Qualität mit, aber auch in der Verteidigung stehen sie sehr stabil", meinte der Schweizer Fußballlehrer, der auf den rotgesperrten Rani Khedira verzichten muss. Auch Danilho Doekhi, Alexander Schwolow und Andras Schäfer können nicht eingesetzt werden.

Für die Eisernen gelte es, so Fischer, "da weiterzumachen, wo wir in Neapel aufgehört haben: Das heißt, kompakt zu stehen und im Spiel mit dem Ball mutig den Weg nach vorne zu finden". Union hatte in der Champions League unter der Woche ein 1:1 beim italienischen Meister SSC Neapel geholt und eine Niederlagenserie von zwölf Partien in Folge beendet.