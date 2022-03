Berlin (SID) - Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin traut seinem Kollegen Felix Magath beim abstiegsbedrohten Stadtrivalen Hertha BSC noch einiges zu. "Das glaube ich schon, dass er da noch was bewegen kann", sagte der Coach am Donnerstag: "Er hat ja auch mit Werner Leuthard einen guten Assistenten dazubekommen. Den kenne ich aus meiner Zeit in Basel. Er hat ja auch hier bei Union ausgeholfen."

Magath (68) war am vergangenen Montag als Nachfolger von Tayfun Korkut bei Hertha vorgestellt worden. Am Mittwoch war die Verpflichtung Leuthards als Athletiktrainer bekannt geworden. Hertha war zuletzt auf Tabellenplatz 17 abgestürzt und hat 2022 keines der bislang zehn Pflichtspiele gewonnen. Am 9. April (18.30 Uhr/Sky) treffen Hertha und Union beim Stadtderby im Olympiastadion aufeinander.