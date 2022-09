Potsdam (SID) - Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam haben sich knapp zwei Wochen vor Beginn der Bundesliga weiter verstärkt. Die venezolanische Nationalspielerin Sonia O'Neill kommt vom kroatischen Erstligisten ZNK Split und soll die Abwehr der Potsdamerinnen verstärken.

"Ich bin glücklich und freue mich sehr, hier in Potsdam zu sein. Ich freue mich darauf, in der Bundesliga zu spielen und meine internationale Erfahrung in ein junges und talentiertes Team einzubringen", sagte die 28-Jährige.