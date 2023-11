Bei einem Polizeieinsatz vor Beginn des Bundesligaspiels zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Köln am Samstagabend sind Kölner Fans verletzt worden.

Bei einem Polizeieinsatz vor Beginn des Bundesligaspiels zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Köln am Samstagabend sind Kölner Fans verletzt worden. Dies teilte der FC während des Spiels mit. "Nach jetzigem Stand gab es Probleme beim Einlass in den Gästebereich, die einen Polizeieinsatz und verletzte FC-Fans nach sich zogen", hieß es in einer Mitteilung der Kölner.

"Daraufhin hat die Szene entschieden, sich zurückzuziehen", teilte der FC weiter mit und kündigte an, "weitere Informationen" zu sammeln.

Was genau vorgefallen war, blieb zunächst unklar. Die Fans im Gästeblock verfolgten das Spiel ungewohnt schweigsam, zudem war der Block längst nicht gefüllt.