Stuttgart (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss im Abstiegskampf erst einmal auf Verteidiger Waldemar Anton verzichten. Der 25-Jährige ist am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er sei "symptomfrei und befindet sich in häuslicher Isolation", teilte der Verein mit. Anton war bereits im Oktober mit dem Virus infiziert gewesen. Der VfB steht als 17. auf einem Abstiegsplatz und spielt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen.