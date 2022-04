Stuttgart (SID) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss vorerst auf Atakan Karazor verzichten. Wie die Schwaben bekannt gaben, wurde der Defensivspieler (25) in der vergangenen Woche positiv auf das Corona-Virus getestet und befindet sich in häuslicher Isolation. Der VfB tritt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zum Kellerduell bei Tabellennachbar Hertha BSC an.