Stuttgart (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss im Abstiegskampf wohl einige Zeit auf Torjäger Serhou Guirassy verzichten. Der 26 Jahre alte Stürmer verletzte sich beim 0:2 (0:0) am Sonntag gegen Werder Bremen im linken Adduktorenbereich und musste bereits nach 25 Minuten ausgewechselt werden. "Es schaut nicht so gut aus", sagte VfB-Trainer Bruno Labbadia nach dem Spiel. Man müsse aber erst noch die MRT-Untersuchung am Montag abwarten, "dann können wir mehr sagen".