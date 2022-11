Bochum (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 mit 5,9 Millionen Euro Gewinn abgeschlossen und weist erstmalig wieder ein positives Eigenkapital in Höhe von rund 400.000 Euro auf. Dies teilte der VfL am Dienstagabend auf der Mitgliederversammlung mit.

"Wirtschaftliches Wachstum ist die Basis für eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Niemand sollte dies besser verstehen als der VfL. Es gilt, den Rückstand gegenüber anderen Bundesligisten aufzuholen", sagte Finanz-Geschäftsführer Ilja Kaenzig: "Strebten wir im Jahr 2018 einen Gesamtumsatz von 35 Mio. Euro an, reden wir heute vom Ziel von 100 Mio. Euro in der Bundesliga oder rund 50 Mio. Euro in der 2. Liga – über 60 Prozent mehr als damals."

Darüber hinaus muss ein während der Corona-Krise von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gewährtes Darlehen von 6,8 Millionen Euro noch abgebaut werden.