Wolfsburg (SID) - Trainer Niko Kovac hat 24 Stunden vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel des VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg die Rückkehr von Nationalspieler Lukas Nmecha in die Startformation noch offen gelassen. Der 23-Jährige war wegen Kniebeschwerden nach zehn Tagen Pause erst zu Wochenbeginn wieder ins Training eingestiegen.

"Wir müssen sehen, welche Vorteile es für uns hat, Lukas von Beginn an oder vielleicht von der Bank aus zu bringen", sagte der Coach am Freitag. Beim 3:2-Heimsieg der Niedersachsen am vergangenen Wochenende gegen den VfB Stuttgart war der Torjäger der Norddeutschen durch Omar Marmoush ersetzt worden.