Gelsenkirchen (SID) - Mit sechs WM-Teilnehmern in der Startelf geht Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München in das letzte Spiel des Jahres beim Tabellenletzten Schalke 04. Trainer Julian Nagelsmann bot Torhüter Manuel Neuer, Außenverteidiger Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Leon Goretzka auf der Doppelsechs sowie Serge Gnabry und Leroy Sane in der Offensive auf. Lediglich Thomas Müller fehlt, der in München seine diversen Blessuren auskurieren soll.

"Sie brauchen Rhythmus für die WM", sagte Nagelsmann vor dem Anpfiff bei Sky, "deshalb entscheiden wir uns für die volle Kapelle." Die Nationalmannschaft trifft sich am Sonntag in Frankfurt/Main zum Abflug in die direkte WM-Vorbereitung.