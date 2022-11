Bremen (SID) - Werder Bremen muss im Jahresendspurt der Fußball-Bundesliga auf Felix Agu verzichten. Der 23 Jahre alte Außenbahnspieler wird von Problemen an der Patellasehne ausgebremst und Trainer Ole Werner erst im neuen Jahr nach der WM-Pause wieder zur Verfügung stehen.

"Felix machen die Probleme schon etwas länger zu schaffen, er hat in den letzten Wochen aber auf die Zähne gebissen und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt", sagte Werner: "Jetzt ist es aber an der Zeit, ihm die Pause zu geben, damit er im neuen Jahr wieder dabei sein kann."

Seinem Team stehen im Jahr 2022 noch drei Partien bevor. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) kommt Schalke 04 ins Weserstadion, bevor es am Mittwoch bei Bayern München und am darauffolgenden Samstag gegen RB Leipzig weitergeht.