Bremen (SID) - Aufsteiger Werder Bremen muss auch gegen den FC Augsburg (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN) auf Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt verzichten. Der 28-Jährige hat weiterhin muskuläre Probleme im Rippenbereich, sagte Trainer Ole Werner (34). Wann Bittencourt zurückkehrt, ist offen. Bereits in der Vorwoche beim VfL Bochum hatte Bittencourt gefehlt.

Mit acht Punkten aus fünf Spielen ist der Tabellenachte Werder gut in die Saison gestartet, Werner will das aber nicht überbewerten. "Jeder Punkt den du holst, hilft dir. Die Punkte, die wir haben, werden aber nicht ausreichen", sagte er: "Wir gucken am sechsten Spieltag nicht auf die Tabelle. Aber wir gehen auch am Freitag ins Spiel, um die größte Punktausbeute zu holen."