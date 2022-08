Bremen (SID) - Werder Bremen plant bis zum Ende der Bundesliga-Transferperiode am 1. September keine weiteren Einkäufe - daran hat auch das 3:4 gegen Eintracht Frankfurt nichts geändert. "Wir werden nicht in Aktionismus verfallen", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball und Scouting, am Montag: "Ich kann es nur noch einmal wiederholen, wir sind sehr zufrieden mit unserem Kader", das Vertrauen sei "komplett" da.

"Nach aktuellem Stand" könne man davon "ausgehen, dass wir nichts mehr machen werden", sagte Fritz und verwies in dem Zusammenhang auch auf die "wirtschaftlichen Verhältnisse" bei den Hanseaten.

Werder hatte nach dem Aufstieg unter anderem Oliver Burke (Sheffield United), Niklas Stark (Hertha BSC) und Amos Pieper (Arminia Bielefeld) verpflichtet.