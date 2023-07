Werder Bremen ist mit einem knappen 2:1 gegen den Regionalligisten SV Drochtersen/Assel in die Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison gestartet.

Werder Bremen ist mit einem knappen Sieg in die Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison gestartet. In Verden setzte sich die Mannschaft von Trainer Ole Werner gegen den Regionalligisten SV Drochtersen/Assel mit 2:1 (0:1) durch. Neuzugang Dawid Kownacki (48.) und Oliver Burke (78.) drehten die Begegnung nach der Pause.

Nationalstürmer Niclas Füllkrug und Starzugang Naby Keita steigen erst in der kommenden Woche ins Training ein und waren nicht dabei. In der Bremer Startelf standen neben Angreifer Marvin Ducksch, der seinen Vertrag am Dienstag bis 2026 verlängerte, unter anderem drei U23-Spieler. Überhaupt nutzte Werner den Test bei Temperaturen über 30 Grad dazu, möglichst vielen Akteuren Spielzeit zu verschaffen.

Werder startet am 19. Juli ins Trainingslager im Zillertal (bis 29. Juli). Bis zum ersten Pflichtspiel in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Viktoria Köln am 12. August haben die Bremer insgesamt vier Tests geplant.