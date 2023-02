Bremen (SID) - Klaus Filbry gestaltet die Zukunft von Werder Bremen weiter maßgeblich mit. Der Fußball-Bundesligist verlängerte den Vertrag mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung vorzeitig bis zum 30. Juni 2026. "Mit dieser Entscheidung wollen wir auf dieser zentralen Position frühzeitig ein Zeichen für Kontinuität und Stabilität setzen", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Marco Fuchs.

Filbry kam 2010 zu Werder und ist seit 2012 als Vorsitzender der Geschäftsführung tätig. "Ich habe große Lust, mit meinen Kolleg:innen in der Geschäftsführung, unserem Team hier in der Geschäftsstelle und den Gremien gemeinsam die großen Projekte anzugehen, die vor uns liegen", sagte Filbry: "Wir wollen Werder Bremen weiterentwickeln und wettbewerbsfähig für die Zukunft machen, um den Verein wieder dauerhaft in der Bundesliga zu etablieren."