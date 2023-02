Bremen (SID) - Werder Bremen hat den auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Christian Groß (33) um ein Jahr bis Sommer 2024 verlängert. Das gab er Tabellenachte der Fußball-Bundesliga am Montag bekannt. Groß war 2019 nach Bremen gewechselt, sollte eigentlich nur Kapitän der U23 werden - setzte sich dann aber bei den Profis durch.

"Grosso hat in den knapp vier Jahren, die er Teil des Profikaders ist, eine unglaubliche Entwicklung genommen. Sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine ist er ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft", sagte Clemens Fritz, Leiter Scouting und Profifußball an der Weser: "Wir sind froh, dass er seine Zukunft weiterhin bei Werder sieht. Er ist topfit, und ich bin überzeugt, dass wir auch zukünftig von seinen Qualitäten und seiner Persönlichkeit auf und neben dem Platz profitieren werden."