Werder Bremen kann im Pokalspiel am Mittwoch wieder auf den zuletzt krankheitsbedingt fehlenden Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt zurückgreifen.

Bremen (SID) - Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen kann im Zweitrunden-Pokalspiel am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) beim Zweitligisten SC Paderborn wieder auf den zuletzt krankheitsbedingt fehlenden Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt zurückgreifen. Auch Milos Veljkovic dürfte nach einer Sehnenreizung in der Defensive wieder in die Startformation der Hanseaten zurückkehren.

Fraglich ist bei den Norddeutschen noch der Einsatz des angeschlagenen Kapitäns Marco Friedl. "Wir wissen noch vom letzten Jahr, wie schwer Paderborn zu bespielen ist", sagte Werder-Trainer Ole Werner. In der abgelaufenen Spielzeit verloren die Bremer vor eigenem Publikum mit 1:4.