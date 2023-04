Vor dem Bundesliga-Gastspiel des SC Freiburg am Sonntag hat Werder-Trainer Ole Werner die sportliche und infrastrukturelle Entwicklung des SCF gelobt.

Bremen (SID) - Vor dem Bundesliga-Gastspiel des SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im Bremer Weserstadion hat Werder-Trainer Ole Werner die sportliche und infrastrukturelle Entwicklung des Pokal-Halbfinalisten gelobt. "Der SC ist ein Musterbeispiel für Kontinuität und Langfristigkeit", sagte der Coach am Freitag.

In Bremen, so der 34-Jährige weiter, werde man Geduld brauchen, um mit den Breisgauern abseits des Platzes auf Augenhöhe zu agieren. Werner: "Werder wird einen langen Atem haben müssen, um wieder in solche Regionen zu kommen."